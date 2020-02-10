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      США против российской дезинформации: на борьбу хотят выделить немалую сумму

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      На противодействие российской дезинформации США потратили 24 миллиона долларов / Коллаж 24 канала

      Соединенные Штаты Америки намерены потратить на противодействие российской дезинформации 24 миллиона долларов. Такую сумму собираются запланировать на 2021 год.

      В то же время, помогать иностранным государствам США хотят на сумму в 763,8 миллиона долларов. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

      Актуально: Предложения Трампа в бюджет США: что известно о помощи Украине

      Соответствующий документ обнародовали после того, как Белый дом направил в Конгресс США проект американского федерального бюджета на предстоящий финансовый год.

      Интересно, что 2020-й финансовый год завершится в США 30 сентября.

      Исполнительная ветвь власти намерена вложить 763,8 миллиона долларов в качестве иностранной помощи, а также 24 миллиона – как целевое финансирование на противодействие российской дезинформации и пропаганде в Европе, Евразии и Центральной Азии,
      – говорится в сообщении.

      Важно! Предложения по бюджету показывают исключительно позицию администрации, но могут не стать законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно.

      Заметим, что денежную помощь Украине США предлагают сохранить на прежнем уровне.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости США Новости политики Российская пропаганда
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