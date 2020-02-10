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      США проти російської дезінформації: на боротьбу хочуть виділили чималеньку суму

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      На протидію російській дезінформації США витратили 24 мільйони доларів / колаж 24 каналу

      Сполучені Штати Америки мають намір витратити на протидію російській дезінформації 24 мільйони доларів. Таку суму збираються запланувати на 2021 рік.

      Водночас, допомагати іноземним державам США хочуть на суму у 763,8 мільйона доларів. Про це мовиться у прес-релізі Держдепартаменту США.

      Актуально: Пропозиції Трампа до бюджету США: що відомо про допомогу Україні

      Відповідний документ оприлюднили після того, як Білий дім направив до Конгресу США проєкт американського федерального бюджету на майбутній фінансовий рік.

      Цікаво, що 2020-ий фінансовий рік завершиться в США 30 вересня.

      Виконавча гілка влади має намір вкласти 763,8 мільйона доларів як іноземну допомогу, а також 24 мільйони – як цільове фінансування на протидію російської дезінформації й пропаганді в Європі, Євразії та Центральної Азії,
      – мовиться у повідомленні.

      Важливо! Пропозиції по бюджету показують виключно позицію адміністрації, але можуть не стати законом. Конгрес США приймає бюджет самостійно.

      Зауважимо, що грошову допомогу Україні США пропонують зберегти на попередньому рівні.

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      сьогодні
      115010
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Російська пропаганда
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