Пропозиції Трампа до бюджету США: що відомо про допомогу Україні
У держбюджеті Сполучених Штатів планують скоротити витрати на іноземну допомогу на 21%. Водночас збільшити видатки на протидію економікам Росії й Китаю. Грошову допомогу Україні пропонують зберегти на попередньому рівні.
Президент США Дональд Трамп 10 лютого оголосить пропозиції щодо бюджету країни на новий фінансовий рік, який стартує 1 жовтня. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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За інформацією ЗМІ, головний кошторис США у 2021 році становитиме 4,8 трильйона доларів.
Яку структуру бюджету на 2021 рік пропонує Трамп
- У бюджеті передбачили зростання витрат на оборону на 0,3%. На неї виділять до 740,5 мільярда доларів. Водночас витрати на допомогу іноземним державам скоротять на 21%. У новому бюджеті на ці потреби закладено 44,1 мільярда доларів. У 2020 році було 55,7 мільярда доларів. Водночас обсяг допомоги Україні скорочувати не планують.
- Білий Дім пропонує на 12% збільшити фінансування НАСА для реалізації планів пілотованого польоту на Місяць до 2024 року.
- Трамп також пропонує на 13% збільшити бюджет міністерства у справах ветеранів, на 3% – міністерства внутрішньої безпеки, на 19% – Національної адміністрації з ядерної безпеки.
- А витрати на охорону довкілля можуть скоротити на 26%.
- Крім того, у проєкті головного документу країни врахують необхідність нарощування витрат на протидію економікам Росії й Китаю.
Що відомо про допомогу США Україні
- Раніше американські ЗМІ повідомляли, що допомога Україні становитиме 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон. А також 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.
- У своїх останніх двох бюджетних пропозиціях адміністрація Трампа пропонувала скоротити програму Держдепартаменту для України до 20 мільйонів доларів. Проте щоразу Конгрес відхиляв скорочення і виділяв Україні 115 мільйонів доларів.
- Інцидент із затримкою допомоги Україні розглядається демократами в Конгресі як тиск на українську владу. Цей випадок став одним з основних пунктів звинувачень на адресу Трампа в судовому процесі в межах процедури імпічменту президента.
Військова допомога Україні від США за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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