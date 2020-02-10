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      Пропозиції Трампа до бюджету США: що відомо про допомогу Україні

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      Трамп 10 лютого подасть свої пропозиції до бюджету США / rbc.ua

      У держбюджеті Сполучених Штатів планують скоротити витрати на іноземну допомогу на 21%. Водночас збільшити видатки на протидію економікам Росії й Китаю. Грошову допомогу Україні пропонують зберегти на попередньому рівні.

      Президент США Дональд Трамп 10 лютого оголосить пропозиції щодо бюджету країни на новий фінансовий рік, який стартує 1 жовтня. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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      За інформацією ЗМІ, головний кошторис США у 2021 році становитиме 4,8 трильйона доларів.

      Яку структуру бюджету на 2021 рік пропонує Трамп

      • У бюджеті передбачили зростання витрат на оборону на 0,3%. На неї виділять до 740,5 мільярда доларів. Водночас витрати на допомогу іноземним державам скоротять на 21%. У новому бюджеті на ці потреби закладено 44,1 мільярда доларів. У 2020 році було 55,7 мільярда доларів. Водночас обсяг допомоги Україні скорочувати не планують.
      • Білий Дім пропонує на 12% збільшити фінансування НАСА для реалізації планів пілотованого польоту на Місяць до 2024 року.
      • Трамп також пропонує на 13% збільшити бюджет міністерства у справах ветеранів, на 3% – міністерства внутрішньої безпеки, на 19% –  Національної адміністрації з ядерної безпеки.
      • А витрати на охорону довкілля можуть скоротити на 26%.
      • Крім того, у проєкті головного документу країни врахують необхідність нарощування витрат на протидію економікам Росії й Китаю.

      Що відомо про допомогу США Україні

      • Раніше американські ЗМІ повідомляли, що допомога Україні становитиме 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон. А також 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.
      • У своїх останніх двох бюджетних пропозиціях адміністрація Трампа пропонувала скоротити програму Держдепартаменту для України до 20 мільйонів доларів. Проте щоразу Конгрес відхиляв скорочення і виділяв Україні 115 мільйонів доларів.
      • Інцидент із затримкою допомоги Україні розглядається демократами в Конгресі як тиск на українську владу. Цей випадок став одним з основних пунктів звинувачень на адресу Трампа в судовому процесі в межах процедури імпічменту президента.

      допомога сша
      Військова допомога Україні від США за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини США Бюджет Дональд Трамп Гроші Пентагон
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