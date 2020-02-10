Предложения Трампа в бюджет США: что известно о помощи Украине

В госбюджете Соединенных Штатов планируют сократить расходы на иностранную помощь на 21%. В то же время в Трампа увеличить расходы на противодействие экономикам России и Китая. Денежную помощь Украине предлагают сохранить на прежнем уровне.

Президент США Дональд Трамп 10 февраля огласит предложения по бюджету страны на новый финансовый год, который стартует 1 октября. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По информации СМИ, главная смета США в 2021 году составит 4,8 триллиона долларов.

Какую структуру бюджета на 2021 год предлагает Трамп

В бюджете предусмотрели рост расходов на оборону на 0,3%. На нее выделят до 740,5 миллиарда долларов. В то же время расходы на помощь иностранным государствам сократят на 21%. В новом бюджете на эти нужды заложено 44,1 миллиарда долларов. В 2020 году было 55,7 миллиарда долларов. В то же время объем помощи Украине сокращать не планируют.

Белый Дом предлагает на 12% увеличить финансирование НАСА для реализации планов пилотируемого полета на Луну к 2024 году.

Трамп также предлагает на 13% увеличить бюджет министерства по делам ветеранов, на 3% – министерства внутренней безопасности, на 19% – Национальной администрации по ядерной безопасности.

А расходы на охрану окружающей среды могут сократить на 26%.

Кроме того, в проекте главного документа страны учтут необходимость наращивания расходов на противодействие экономикам России и Китая.

Что известно о помощи США Украине

Ранее американские СМИ сообщали, что помощь Украине составит 250 миллионов долларов, выделенных через Пентагон. А также 115 миллионов долларов, выделенных по программе иностранного военного финансирования Госдепартамента.

В своих последних двух бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу Госдепартамента для Украины до 20 миллионов долларов. Однако каждый раз Конгресс отклонял сокращения и выделял Украине 115 миллионов долларов.

Инцидент с задержанием помощи Украине рассматривается демократами в Конгрессе как давление на украинскую власть. Этот случай стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа в судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента.



Военная помощь Украине от США за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канала