Администрация Трампа задерживает поставку в Украину 6 заказов на оружие, – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает одобрение не менее 6 коммерческих заказов Украины американским компаниям на поставки оружия и боеприпасов. Общая сумма заказа – около 30 миллионов долларов.

О задержке поставок Украине оружия свидетельствуют данные трех нынешних украинских чиновников и бывшего высокопоставленного чиновника США, которые непосредственно осведомлены о продажах, "которые напрягают и без того хрупкие отношения между двумя странами", сообщает BuzzFeed.

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Все 4 чиновников заявили, что 5 ожидаемых продаж были отложены примерно на год, а 1 – на более чем год.

Также чиновники отметили, что не смогли получить никакого ответа от администрации Трампа о том, почему сделки, на одобрение которых обычно требуется около 2 месяцев и лицензия Госдепартамента, не получили одобрения.

"Для украинцев было бы разумно искать другие источники", у которых покупать вооружение и боеприпасы, цитирует издание американского чиновника, который сказал, что расспрашивал высокопоставленных чиновников Белого Дома и Госдепартамента по этому вопросу.

Посольство США в Киеве отказалось комментировать вопрос. А Белый Дом, Госдепартамент США и украинский госконцерн Укроборонпром не ответили на запросы о комментарии.

2 украинских чиновников, которые говорили с Buzz Feed News, считают, что задержки могут быть связаны с китайской попыткой купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, которую США пытались заблокировать, повышая вероятность того, что Киев может оказаться втянутым в игру сил между Пекином и Вашингтоном ,

– отмечается в статье.

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Что известно о предыдущем приостановлении военной помощи Украине от США

В 2019 году стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.

Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США и отмечал коррумпированность Украины.

Отметим, что Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с президентом Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке помощи выдали через час после разговора президентов.

Впоследствии администрация Трампа таки сняла блокировку с денег. И Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из предполагаемых 250 миллионов.

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Отметим, что в декабре 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Он в частности предусматривает военную помощь для Украины в размере 300 миллионов долларов. Эти деньги выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".