Украина закупит у США новое вооружение, – Зеленский

Украина готова расширять отношения с США в оборонной сфере и планирует закупить новое вооружение.

Владимир Зеленский во время брифинга с Майком Помпео заявил, что все это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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Что такое "Джавелин"?

Это главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемо направляется к цели.



Цена одного "Джавелина" с комплектом из 6 ракет может стоить более миллиона долларов.

Кроме того, Зеленский обсудил с Помпео усиление Военно-морских сил Украины с помощью катеров класса Island.

И укрепление противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимых вооружений,

– добавил он.

Президент подчеркнул, что Украина активно взаимодействует с американскими партнерами для успешного реформирования оборонной промышленности.

Во время брифинга президент также поблагодарил США за помощь в "700 миллионов долларов", постоянное обучение украинских военных и поставки техники.

Справка. Финансовая помощь для Украины от США в проекте бюджета на 2021 год останется на прежнем уровне. Таким образом помощь Украине будет включать 250 миллионов долларов, выделенных из Пентагона, и 115 миллионов долларов, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.

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