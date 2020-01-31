15:01
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, 30 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Украина закупит у США новое вооружение, – Зеленский

      112 Читати новину українською
      Украина готова расширять отношения с США в оборонной сфере / president.gov.ua

      Украина готова расширять отношения с США в оборонной сфере и планирует закупить новое вооружение.

      Владимир Зеленский во время брифинга с Майком Помпео заявил, что все это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin.

      Важно: Встреча Зеленского и Помпео: главные тезисы

      Что такое "Джавелин"?
      Это главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемо направляется к цели.

      Цена одного "Джавелина" с комплектом из 6 ракет может стоить более миллиона долларов.

      Кроме того, Зеленский обсудил с Помпео усиление Военно-морских сил Украины с помощью катеров класса Island.

      И укрепление противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимых вооружений,
      – добавил он.

      Президент подчеркнул, что Украина активно взаимодействует с американскими партнерами для успешного реформирования оборонной промышленности.

      Во время брифинга президент также поблагодарил США за помощь в "700 миллионов долларов", постоянное обучение украинских военных и поставки техники.

      Справка. Финансовая помощь для Украины от США в проекте бюджета на 2021 год останется на прежнем уровне. Таким образом помощь Украине будет включать 250 миллионов долларов, выделенных из Пентагона, и 115 миллионов долларов, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.

      К теме: Когда Украина сможет применить "Джавелины" на Донбассе

      Зимние трансферы 2020: онлайн
      сегодня
      2013
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Майк Помпео Помпео в Украине Новости США Война на Донбассе Владимир Зеленский Джавелин Оружие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Неочікувано отримала задоволення: перші враження від перегляду комедії "Наші котики"
      Саша Кольцова 3
      сегодня , 14:50 Цены на бензин падают: что будет дальше
      Юлія Поскробок 591
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      95
      сегодня , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 290
      сегодня , 10:16 Великобритания покидает ЕС: эпопея о Brexit в мемах
      Світлана Попова 318
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук