Україна закупить у США нове озброєння, – Зеленський

Україна готова розширювати відносини з США в оборонній сфері та планує закупити нове озброєння.

Володимир Зеленський під час брифінгу з Майком Помпео заявив, що все це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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Що таке "Джавелін"?Це головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти та швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.



Ціна одного "Джавеліна" з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів.

Окрім того, Зеленський обговорив з Помпео посилення Військово-морських сил України за допомогою катерів класу Island.

І зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівель необхідних озброєнь,

– додав він.

Президент наголосив, що Україна активно взаємодіє з американськими партнерами для успішного реформування оборонної промисловості.

Під час брифінгу президент також подякував США за допомогу у "700 мільйонів доларів", постійне навчання українських військових та постачання техніки.

Довідка. Фінансова допомога для України від США у проєкті бюджету на 2021 рік залишиться на колишньому рівні. Таким чином допомога Україні включатиме 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон, і 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.

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