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      Україна закупить у США нове озброєння, – Зеленський

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      Україна готова розширювати відносини з США в оборонній сфері / president.gov.ua

      Україна готова розширювати відносини з США в оборонній сфері та планує закупити нове озброєння.

      Володимир Зеленський під час брифінгу з Майком Помпео заявив, що все це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin.

      Важливо: Зустріч Зеленського та Помпео: головні тези

      Що таке "Джавелін"?Це головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти та швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.

      Ціна одного "Джавеліна" з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів.

      Окрім того, Зеленський обговорив з Помпео посилення Військово-морських сил України за допомогою катерів класу Island.

      І зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівель необхідних озброєнь,
      – додав він.

      Президент наголосив, що Україна активно взаємодіє з американськими партнерами для успішного реформування оборонної промисловості.

      Під час брифінгу президент також подякував США за допомогу у "700 мільйонів доларів", постійне навчання українських військових та постачання техніки.

      Довідка. Фінансова допомога для України від США у проєкті бюджету на 2021 рік залишиться на колишньому рівні. Таким чином допомога Україні включатиме 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон, і 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.

      До теми: Коли Україна зможе застосувати "Джавеліни" на Донбасі

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Зброя Помпео в Україні Майк Помпео Джавелін Війна на Донбасі Володимир Зеленський Україна – Росія
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