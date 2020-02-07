Адміністрація Трампа затримує поставку в Україну 6 замовлень на зброю, – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа затримує схвалення щонайменше 6 комерційних замовлень України американським компаніям на постачання зброї і боєприпасів. Загальна сума замовлення – близько 30 мільйонів доларів.

Про затримку поставок Україні зброї свідчать дані трьох нинішніх українських чиновників і колишнього високопоставленого чиновника США, які безпосередньо інформовані про продажі, "що напружують і без того крихкі відносини між двома країнами", повідомляє BuzzFeed.

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Всі 4 чиновників заявили, що 5 очікуваних продажів були відкладені приблизно на рік, а 1 – на більш, ніж рік.

Також чиновники відзначили, що не змогли отримати жодної відповіді від адміністрації Трампа про те, чому угоди, на схвалення яких зазвичай потрібно близько 2 місяців і ліцензія Держдепартаменту, не отримали схвалення.

"Для українців було б розумно шукати інші джерела", у яких купувати озброєння і боєприпаси, цитує видання американського чиновника, який сказав, що розпитував високопоставлених чиновників Білого Дому і Держдепартаменту щодо цього питання.

Посольство США в Києві відмовилося коментувати питання. А Білий Дім, Держдепартамент США і український держконцерн Укроборонпром не відповіли на запити про коментарі.

2 українських чиновників, які говорили з Buzz Feed News, вважають, що затримки можуть бути пов'язані з китайською спробою купити стратегічну українську аерокосмічну компанію, яку США намагалися заблокувати, підвищуючи ймовірність того, що Київ може бути втягнутим у гру сил між Пекіном і Вашингтоном,

– наголошується в статті.

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Що відомо про попереднє призупинення військової допомоги Україні від США

У 2019 році стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.

Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США та наголошував на корумпованості України.

Зазначимо, що Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із президентом Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку допомоги видали через годину після розмови президентів.

Згодом адміністрація Трампа таки зняла блокування з грошей. І Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із передбачуваних 250 мільйонів.

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Зазначимо, що у грудні 2019 року Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Він зокрема передбачає військову допомогу для України в розмірі 300 мільйонів доларів. Ці гроші виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".