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      Адміністрація Трампа затримує поставку в Україну 6 замовлень на зброю, – ЗМІ

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      Адміністрація Трампа затримує поставку в Україну 6 замовлень на зброю / Getty Images

      Адміністрація президента США Дональда Трампа затримує схвалення щонайменше 6 комерційних замовлень України американським компаніям на постачання зброї і боєприпасів. Загальна сума замовлення – близько 30 мільйонів доларів.

      Про затримку поставок Україні зброї свідчать дані трьох нинішніх українських чиновників і колишнього високопоставленого чиновника США, які безпосередньо інформовані про продажі, "що напружують і без того крихкі відносини між двома країнами", повідомляє BuzzFeed.

      Читайте також: Україна закупить у США нове озброєння, – Зеленський

      Всі 4 чиновників заявили, що 5 очікуваних продажів були відкладені приблизно на рік, а 1 – на більш, ніж рік.

      Також чиновники відзначили, що не змогли отримати жодної відповіді від адміністрації Трампа про те, чому угоди, на схвалення яких зазвичай потрібно близько 2 місяців і ліцензія Держдепартаменту, не отримали схвалення.

      "Для українців було б розумно шукати інші джерела", у яких купувати озброєння і боєприпаси, цитує видання американського чиновника, який сказав, що розпитував високопоставлених чиновників Білого Дому і Держдепартаменту щодо цього питання.

      Посольство США в Києві відмовилося коментувати питання. А Білий Дім, Держдепартамент США і український держконцерн Укроборонпром не відповіли на запити про коментарі.

      2 українських чиновників, які говорили з Buzz Feed News, вважають, що затримки можуть бути пов'язані з китайською спробою купити стратегічну українську аерокосмічну компанію, яку США намагалися заблокувати, підвищуючи ймовірність того, що Київ може бути втягнутим у гру сил між Пекіном і Вашингтоном,
      – наголошується в статті.

      Дізнайтеся, яку зброю Україна отримає від США у 2020 році

      Що відомо про попереднє призупинення військової допомоги Україні від США

      • У 2019 році стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
      • Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США та наголошував на корумпованості України.
      • Зазначимо, що Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із президентом Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку допомоги видали через годину після розмови президентів.
      • Згодом адміністрація Трампа таки зняла блокування з грошей. І Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із передбачуваних 250 мільйонів.

      До теми: Скандал із США та військовою допомогою Україні: опублікували повні версії документів

      Зазначимо, що у грудні 2019 року Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Він зокрема передбачає військову допомогу для України в розмірі 300 мільйонів доларів. Ці гроші виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Зброя Новини США Дональд Трамп
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