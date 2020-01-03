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      Скандал із США та військовою допомогою Україні: опублікували повні версії документів

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      У США опублікували повні версії документів щодо затримки допомоги Україні / Getty Images

      Оприлюднені документи щодо затримання Дональдом Трампом військової допомоги Україні дають усі підстави вимагати повноцінного судового процесу в Сенаті щодо імпічменту президента США.

      Оприлюднені документи – нищівний удар, так вважає лідер демократичної меншості Сенату Сполучених Штатів Чак Шумер, повідомляють NBC News.

      Важливо: Затримка військової допомоги США для України: все, що відомо

      Зокрема, це стосується по вимогах сенатора Макконнелла провести судовий розгляд без документів і свідків. 

      Ці листи ще раз показують занепокоєння посадовців адміністрації щодо доречності та законності рішення президента про затримку допомоги Україні з вигодою для себе,
      – заявив Шумер.

      Так, нове розслідування ґрунтується на аналізі невідредагованих версій документів. У грудні 2019 року уряд за рішенням суду оприлюднив їх у сильно відредагованому вигляді – із затемненими фрагментами тексту. Невідредаговані електронні листи опублікували на Just Security.

      Про що мова у листах?

      • Оригінали документів показують, що 30 серпня, після зустрічі з Трампом, заступник директора програм національної безпеки адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі повідомив інспектору Пентагону Елейн Маккаскер, що він має "чітку вказівку" від Трампа затримати допомогу.
      • Листи доводять напруження між Білим домом і Пентагоном з цього приводу, адже допомогу необхідно було виплатити до кінця фінансового року, інакше кошти вважалися б невикористаними.

      Що треба знати про скандал із призупиненням військової допомоги від США?

      • Наприкінці серпня 2019 стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
      • Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.
      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.
      • У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

      Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

      Американський президент цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку військової допомоги видали через годину після розмови президентів.

      Читайте також: Військова допомога США: Загороднюк розповів, на що її витратить Україна

      Військова допомога від США
      Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Дональд Трамп Скандал Зброя Новини США Новини України Новини політики
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