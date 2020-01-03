Скандал із США та військовою допомогою Україні: опублікували повні версії документів

Оприлюднені документи щодо затримання Дональдом Трампом військової допомоги Україні дають усі підстави вимагати повноцінного судового процесу в Сенаті щодо імпічменту президента США.

Оприлюднені документи – нищівний удар, так вважає лідер демократичної меншості Сенату Сполучених Штатів Чак Шумер, повідомляють NBC News.

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Зокрема, це стосується по вимогах сенатора Макконнелла провести судовий розгляд без документів і свідків.

Ці листи ще раз показують занепокоєння посадовців адміністрації щодо доречності та законності рішення президента про затримку допомоги Україні з вигодою для себе,

– заявив Шумер.

Так, нове розслідування ґрунтується на аналізі невідредагованих версій документів. У грудні 2019 року уряд за рішенням суду оприлюднив їх у сильно відредагованому вигляді – із затемненими фрагментами тексту. Невідредаговані електронні листи опублікували на Just Security.

Про що мова у листах?

Оригінали документів показують, що 30 серпня, після зустрічі з Трампом, заступник директора програм національної безпеки адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі повідомив інспектору Пентагону Елейн Маккаскер, що він має "чітку вказівку" від Трампа затримати допомогу.

Листи доводять напруження між Білим домом і Пентагоном з цього приводу, адже допомогу необхідно було виплатити до кінця фінансового року, інакше кошти вважалися б невикористаними.

Що треба знати про скандал із призупиненням військової допомоги від США?

Наприкінці серпня 2019 стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.

Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.

У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

Американський президент цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку військової допомоги видали через годину після розмови президентів.

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Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу