Скандал с США и военной помощью Украине: опубликовали полные версии документов

Обнародованные документы по задержанию Дональдом Трампом военной помощи Украине дают все основания требовать полноценного судебного процесса в Сенате по импичменту президента США.

Обнародованные документы – сокрушительный удар, так считает лидер демократического меньшинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер, сообщают NBC News.

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В частности, это касается по требованиям сенатора Макконнелла провести судебное разбирательство без документов и свидетелей.

Эти письма еще раз показывают беспокойство чиновников администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя,

– заявил Шумер.

Да, новое расследование основывается на анализе неотредактированных версий документов. В декабря 2019 года правительство по решению суда обнародовало их в сильно отредактированном виде – с затемненными фрагментами текста. Неотредактированные электронные письма опубликовали на Just Security.

О чем идет речь в письмах?

Оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Трампом, заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что он имеет "четкое указание" от Трампа задержать помощь.

Письма показывают напряжение между Белым домом и Пентагоном по этому поводу, ведь помощь необходимо выплатить до конца финансового года, иначе средства считались бы неиспользованными.

Что надо знать о скандале с приостановлением военной помощи от США?

В конце августа 2019 года стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже одобрили выделение этой помощи.

Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США именно завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

Американский президент интересовался военной помощью Украины за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи выдали через час после разговора президентов.

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Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала