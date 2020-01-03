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      Скандал с США и военной помощью Украине: опубликовали полные версии документов

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      В США опубликовали полные версии документов относительно задержки помощи Украине / Getty Images

      Обнародованные документы по задержанию Дональдом Трампом военной помощи Украине дают все основания требовать полноценного судебного процесса в Сенате по импичменту президента США.

      Обнародованные документы – сокрушительный удар, так считает лидер демократического меньшинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер, сообщают NBC News.

      Важно: Задержка военной помощи США для Украины: все, что известно

      В частности, это касается по требованиям сенатора Макконнелла провести судебное разбирательство без документов и свидетелей.

      Эти письма еще раз показывают беспокойство чиновников администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя,
      – заявил Шумер.

      Да, новое расследование основывается на анализе неотредактированных версий документов. В декабря 2019 года правительство по решению суда обнародовало их в сильно отредактированном виде – с затемненными фрагментами текста. Неотредактированные электронные письма опубликовали на Just Security.

      О чем идет речь в письмах?

      • Оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Трампом, заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что он имеет "четкое указание" от Трампа задержать помощь.
      • Письма показывают напряжение между Белым домом и Пентагоном по этому поводу, ведь помощь необходимо выплатить до конца финансового года, иначе средства считались бы неиспользованными.

      Что надо знать о скандале с приостановлением военной помощи от США?

      • В конце августа 2019 года стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже одобрили выделение этой помощи.
      • Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США именно завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

      Американский президент интересовался военной помощью Украины за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи выдали через час после разговора президентов.

      Читайте также: Военная помощь США: Загороднюк рассказал, на что ее потратит Украина

      Військова допомога від США
      Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Новости США Скандал Оружие
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