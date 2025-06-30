Неудобная ситуация, попавшая на видео, произошла во время подписания документа, призванного положить конец конфликту между Демократической республикой Конго и Руандой, сообщает 24 Канал.

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Когда Трамп пошутил, Рубио сначала рассмеялся, но всего через мгновение не смог сдержать настоящих эмоций. Несмотря на то, что госсекретарь США отчаянно пытался делать вид, что шутки Трампа смешные, выражение его лица выдало его "с головой".

Рубио пытается смеяться над шутками Трампа: смотрите видео

О чем шутил Трамп?

Во время разговора с прессой после подписания документа президент США внезапно начал флиртовать с журналисткой Харианой Верас, уроженкой Демократической республики Конго. Она сказала, что документ дает надежду на то, что в ее стране наступят лучшие дни, а президент хотел бы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

На эти слова журналистки Трамп ответил "комплиментом".

Мне не позволено так говорить, знаешь, это может стать концом моей политической карьеры, но ты прекрасна - и ты прекрасна внутри. Хотел бы я, чтобы у меня было больше таких репортеров, как ты,

– пошутил Дональд Трамп.

Чиновники, стоявшие рядом – и Рубио также – посмеялись над шуткой своего руководителя, и выражение лица государственного секретаря сказал все лучше любых слов.

Кстати, ранее мы уже писали, как королева Нидерландов Максима на вирусном видео перекривляла Трампа.