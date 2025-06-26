Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на India Times.

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Этот момент зафиксировали камеры во время недавней встречи лидеров стран в Нью-Йорке. На кадрах видно, как Трамп, выступая, делает характерное движение лицом – сначала улыбается, а затем продолжает разговор в несколько наигранном стиле.

После этого камера фиксирует реакцию королевы Максимы, которая повторяет это выражение с легкой улыбкой на лице. Ее мимика была настолько похожей, что пользователи соцсетей начали шутить, будто она "перекривляет" президента.

Королева Нидерландов Максима "перекривляла" Дональда Трампа: смотрите видео

Реакция соцсетей

Видео быстро стало вирусным в соцсетях. Комментаторы шутят, что "королева сказала все, не сказав ни слова".

Хотя сами представители королевского двора не прокомментировали инцидент, многие считают, что этот эпизод демонстрирует чувство юмора нидерландской королевы и отношение к Трампу во всем мире.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп снова оказался в центре международного скандала. Несмотря на то, что его имя упоминается среди возможных кандидатов на Нобелевскую премию мира, он вызвал волну критики, опубликовав в соцсетях видео с песней под названием "Bomb Iran" ("Бомбить Иран").