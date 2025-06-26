Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на India Times.

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Цей момент зафіксували камери під час нещодавньої зустрічі лідерів країн у Нью-Йорку. На кадрах видно, як Трамп, виступаючи, робить характерний рух обличчям – спершу посміхається, а потім продовжує розмову у дещо награному стилі.

Після цього камера фіксує реакцію королеви Максими, яка повторює цей вираз з легкою усмішкою на обличчі. Її міміка була настільки схожою, що користувачі соцмереж почали жартувати, ніби вона "перекривляє" президента.

Королева Нідерландів Максима "перекривляла" Дональда Трампа: дивіться відео

Реакція соцмереж

Відео швидко стало вірусним у соцмережах. Коментатори жартують, що "королева сказала все, не сказавши ні слова".

Хоча самі представники королівського двору не прокоментували інцидент, багато хто вважає, що цей епізод демонструє почуття гумору нідерландської королеви та ставлення до Трампа у всьому світі.

Раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі міжнародного скандалу. Попри те, що його ім'я згадується серед можливих кандидатів на Нобелівську премію миру, він викликав хвилю критики, опублікувавши в соцмережах відео з піснею під назвою "Bomb Iran" ("Бомбити Іран").