Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of India.

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Мовиться про ролик, який з'явився на платформі Трампа Truth Social. У відео чути саркастичні рядки про бомбардування Ірану, супроводжувані патріотичними візуальними ефектами та зображенням американської військової сили. Відео миттєво викликало хвилю обурення як серед дипломатів, так і у соціальних мережах.

Що опублікував Трамп: дивіться відео

Цей жест особливо суперечливий на тлі того, що Трампа вже кілька разів висували на здобуття Нобелівської премії миру.

Цікаво! Днями Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру за його роль у налагодженні перемир'я між Іраном та Ізраїлем. За висуванням кандидатури Трампа стоїть конгресмен Бадді Картер, який підкреслив "історичну роль" очільника США у запобіганні ядерним амбіціям Ірану та сприянні міжнародній гармонії.

Які наслідки це може мати

Політичні оглядачі зазначають, що подібна публікація може мати серйозні наслідки для іміджу США, особливо в контексті напружених відносин з Іраном. У багатьох країнах цей крок Трампа розцінили як провокацію або навіть заклик до агресії.

Водночас прихильники президента вважають відео "сатирою" та "проявом свободи слова". Офіційних коментарів від виборчого штабу Трампа або Нобелівського комітету наразі немає.