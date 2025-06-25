Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Інцидент стався 11 червня в аеропорту Ньюарк (Нью-Джерсі), куди Міккельсен прибув у передчутті літньої подорожі. Замість американської відпустки він провів кілька годин у кімнаті допитів, а потім – у камері для затриманих.

Що стало причиною

Як розповів турист журналістам у Норвегії, співробітники імміграційної служби наполягли на тому, щоб він надав пароль до мобільного телефону. Йому пригрозили 5 роками в'язниці або штрафом у 5 тисяч доларів у разі відмови.

Важливо! У США прикордонна служба має право перевіряти ваші пристрої без ордера. Варто заздалегідь подбати про вміст, який може бути розцінений як провокаційний або образливий.

Коли ж прикордонники отримали доступ до пристрою, то виявили серед фото сатиричний мем із Джей Ді Венсом. На тому кадрі віцепрезидент мав лису голову, яка за формою фантастично нагадувала яйце.



Мадса Міккельсена не пустили до США / Фото із соцмереж

Вони питали мене про наркотики, терористичні організації та правий екстремізм, хоча не було жодного на те приводу. Все через мем,

– обурено заявив Міккельсен.

Після цього норвежцю відмовили у в'їзді і депортували додому, навіть не дозволивши покинути транзитну зону аеропорту. Сам він вважає, що став жертвою політичної надчутливості та зловживання владою з боку американських прикордонників.