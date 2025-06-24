Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Відомо, що багато з особливих випускників знайомі між собою ще з дитсадка або зустрілися через клуб батьків близнюків, що діє у громаді. Сім'ї таких учнів навіть їздять разом на відпочинок.

Коли всі ми в одному залі – починає двоїтися в очах,

– пожартувала випускниця Сідні Монка.



Близнюки готуються до власного випускного / Фото AP News

Цікаво! Школа Plainview-Old Bethpage має історію подібних випусків: у 2014 та 2015 роках тут випускалися по 10 пар близнюків. А наступного року вже зареєстровано 9 нових таких пар серед першокурсників.

Інші американські школи теж фіксують подібні хвилі:

у Clovis North (Каліфорнія) цьогоріч випустилося 14 пар близнюків,

у Eleanor Roosevelt (Меріленд) – 10.

Абсолютний рекорд належить New Trier High School в Іллінойсі, де у 2017 році закінчили школу 44 пари близнюків і одна трійня – це потрапило до Книги рекордів Гіннеса.

Причини такої "близнюкової хвилі" називають різні – від простого збігу до впливу допоміжних репродуктивних технологій, як-от ЕКЗ. Випускниця Аріанна Камарері прямо каже: її батьки вдалися до ЕКЗ після довгих спроб мати дітей – і отримали близнюків.