Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Дивіться також Прем'єр Франції не зміг вибратися з винищувача на авіашоу: кумедне відео, яке "підірвало" мережу

Аварія сталася в одному з невеликих сіл на північ від міста. Чоловік втратив контроль над диво-машиною та з’їхав з дороги. Транспортний засіб перекинувся, а водій зазнав серйозних травм. Його госпіталізували, проте загрози життю немає.

Поліція підтвердила, що чоловік був п'яний. До того ж правоохоронці були шоковані зовнішнім виглядом його транспорту. "Авто" чоловік зробив сам, використавши пивні ящики.

Цей інцидент викликав резонанс у Німеччині не лише через креативність "авто", а й через чергове нагадування про небезпеку кермування напідпитку – навіть якщо за кермом пивного боліда.

Як виглядав диво-транспорт / Фото DPA

Як можуть покарати горе-водія

Тепер чоловікові доведеться відповідати перед законом: йому загрожують звинувачення у водінні в нетверезому стані, порушенні правил реєстрації транспорту та дорожнього руху. Водійські права у водія наразі не вилучили – втім, це питання, ймовірно, ще переглянуть.

Раніше ми писали про іншого горе-водія з Індії. Мовиться про чоловіка, який верхи їхав на верблюді жвавою трасою. Чоловік був п'яний і не міг злізти з тварини.