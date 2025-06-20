Літак Rafale F5 був представлений публіці вперше – його вважають гордістю французької авіації. Але в центрі уваги несподівано опинився не бойовий потенціал, а застряглий гість Франсуа Байру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Entrevue.
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Авіасалон у Парижі: що пішло не за планом
Під час відкриття міжнародного Паризького авіасалону, який триває з 16 по 19 червня, на стенді компанії Dassault Aviation презентували модернізовану версію винищувача Rafale F5. Франсуа Байру піднявся до кабіни літака для фотосесії, але вийти з неї виявилось не так просто.
Французький політик застряг у кріслі пілота і не міг самостійно вийти, чим викликав незручну паузу та хвилю глузувань. Його довелося обережно супроводити назад на землю. Користувачі соцмереж одразу взялись за гумор, порівнюючи ситуацію з "політиком, що не витримав сучасних технологій".
Франсуа Байру застряг у винищувачі на Паризькому авіасалоні: дивіться відео