Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Как выяснилось, женщина использовала специально сшитую длинную юбку с двойным дном, чтобы незаметно прятать украденные вещи из магазинов. Камеры наблюдения зафиксировали, как она в течение нескольких месяцев совершала кражи одежды, косметики и мелкой электроники, в частности наушников, стоимостью на сотни евро.

В суде женщина признала вину. Прокуратура отметила, что именно конструкция одежды позволила ей неоднократно обходить охранные системы магазинов. В общем женщина вынесла товаров на сумму примерно 800 евро.

Как наказали злоумышленницу

Суд признал юбку "инструментом, предназначенным для совершения преступления", и постановил ее изъять. Женщина возмутилась и подала апелляцию в ответ на это решение. Мол, это юбка является традиционной одеждой для женщин ромской национальности и ее потеря является позором как для человека, так и для его семьи.



В Финляндии суд признал юбку орудием преступления (Иллюстративный кадр) / Фото из сети

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