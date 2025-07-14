Американські військові планують зробити безпілотних робо-койотів повністю автономними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що не так з птахами?

Маршрути пернатих часто пролягають через аеропорти, адже вони не розрізняють ці території від будь-якої іншої відкритої місцевості. Якщо під час зльоту птах опиниться на шляху літака, це може спровокувати чимало проблем: від пошкодження корпусу й навіть до виведення систем з ладу. Після цього літак неодмінно відправлять на перевірку та ремонт.

Та скасування рейсу і чималі витрати – не найгірший варіант розвитку подій. Адже повітряне судно може розбитися, а пілот – загинути. Це потягне за собою багатомільйонні збитки, не кажучи вже про те, що людське життя – узагалі не має ціни.

Наслідки зіткнення літака з птахами / Фото Breaking Aviation News

Активно шукати рішення цій проблемі почали ще у 1970-х роках. Тоді стартувала програма USAF BASH – Avian Hazard Advisory System, що перекладається як Система попередження про небезпеку, пов'язану з птахами. Вона аналізує дані про погоду, особливості місцевості та активність птахів та прогнозує ризики. Ця система дозволила на 70% зменшити випадки зіткнень.

Як відганяють птахів зараз?

Військові використовують записи звуків хижих птахів та просто птахів у стресі. Їх транслюють на спеціальних динаміках. Крім цього, допомагають і натреновані собаки, піротехнічні пристрої та силуети хижаків.

Допомагає також вирубування дерев та кущів навколо території аеродрому, догляд за травою та прибирання водойм (щоб було менше комах). І все це працює, але, на жаль, цього все ще мало.

Чим унікальні робо-койоти?

Спочатку американська армія хотіла застосувати робо-собак. Але тестування на аеродромах показали, що птахи на них фактично не реагують. А от роботичні койоти, на відміну від собак, демонструють вищу швидкість, що привертає увагу пернатих. Впливає також і те, що опудала койотів мають доволі небезпечний вигляд.

Роботичний койот – це фактично іграшковий пристрій з опудалом тварини. Ще одна їхня перевага – низька вартість. Завдяки цьому фактору армія може собі дозволити патрулювання території одразу зграєю таких дронів. У планах військових – повна автономія цих "койотів", вони самі вирушатимуть до зарядної станції, коли батарея буде "на нулі".



Робо-койот нагадує дитячу іграшкову машинку / Фото Engineer Research and Development Center/Army Corps of Engineers

У Defence Express припустили, що робо-койоти можуть бути обладнані GPS з виділеними забороненими зонами у вигляді злітно-посадкових смуг. Адже завдяки цьому вони самі не створюватимуть небезпек для літаків.

Раніше ми писали, як у Сполучених Штатах Америки правоохоронці "переслідували" порося на завантаженій трасі. Тварина вибігла на дорогу і могла спровокувати ДТП.