Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт с ником @groupchatgetaway.

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Момент случайной встречи попал на видео. На кадрах видно, как женщина присела, чтобы погладить кошку, а та сразу же запрыгнула к ней на колени и удобно устроилась, словно нашла дом.

Когда поглаживание случайной кошки на улице приобретает неожиданный оборот. Так, теперь я застряла здесь навсегда,

– подписала видео авторка.

Ролик быстро набрал популярности, собрав более 1,8 миллиона просмотров и сотни тысяч лайков. Комментаторы были в восторге от милого момента.

Что произошло во время встречи с кисой: смотрите видео

Почему коты так себя ведут

Специалисты объясняют, что такое поведение – проявление доверия и симпатии. Как отмечают эксперты, если кошка добровольно садится на колени, она демонстрирует привязанность. В то же время ветеринары призывают к осторожности в обращении с уличными животными – важно дать инициативу именно животному и пристально наблюдать за его реакцией.

Женщина, которая стала героиней видео, описала свою новую пушистую знакомую как "самую добрую кошку на свете" – и, похоже, эта встреча останется в ее сердце надолго.

Ранее мы писали о 82-летнем мужчине из Китая, который, ищет человека, который будет ухаживать за его кошкой после его смерти. Взамен он предлагает все свое наследство.