Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Что известно о мужчине

Лонг – вдовец, у него нет детей. После потери жены 10 лет назад вся его любовь и забота перешли к кошке, по имени Сяньба. Он подобрал ее с котятами в дождливый день, и с тех пор животное стало для него настоящей семьей. Теперь он хочет быть уверенным, что Сяньба будет счастливой даже после его смерти.

Лонг предлагает будущему опекуну кошки квартиру и сбережения – при условии, что тот по-настоящему будет любить животное и ухаживать за ним с достоинством. Конкретные детали потенциального договора не разглашаются, но мужчина уверяет: его единственное требование – искренняя забота о любимице.



Мужчина готов передать свое имение и деньги незнакомому человеку / Фото Unsplash

Однако пока желающих взять на себя такую ответственность не нашлось. В соцсетях люди пишут:

"Я бы хотел приютить кошку, и мне не нужны ее деньги",

"Я готова усыновить ее",

"Я тоже когда-то размышляла над тем же вопросом. Я не знаю никого, кому я могла бы доверить свою кошку, поэтому лучший способ – дать деньги усыновителю, потому что я не хочу, чтобы моя кошка была их обузой".

Интересно! Согласно китайскому законодательству, граждане имеют право завещать свое имущество кому-либо – государству, учреждению или частному лицу. Поэтому передача наследства за заботу о домашнем животном вполне законна.

Добавим, что нечто подобное сделал Карл Лагерфельд. После смерти легендарного дизайнера в 2019 году стало известно, что его любимая кошка Шупетт (Choupette) стала наследницей части его состояния. Шупетт – бирманская кошка, которую Лагерфельд обожал и часто называл своей "музой". Она имела персонального повара, охрану, самолеты и даже собственные социальные сети.