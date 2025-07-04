Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Що відомо про чоловіка

Лонг – вдівець, у нього немає дітей. Після втрати дружини 10 років тому вся його любов і турбота перейшли до кішки, на ім'я Сяньба. Він підібрав її з кошенятами в дощовий день, і з того часу тварина стала для нього справжньою родиною. Тепер він хоче бути впевненим, що Сяньба буде щасливою навіть після його смерті.

Лонг пропонує майбутньому опікуну кішки квартиру та заощадження – за умови, що той по-справжньому любитиме тварину і доглядатиме її з гідністю. Конкретні деталі потенційного договору не розголошуються, але чоловік запевняє: його єдина вимога – щира турбота про улюбленицю.



Чоловік готовий передати свій маєток та гроші незнайомій людині / Фото Unsplash

Однак поки що охочих взяти на себе таку відповідальність не знайшлося. У соцмережах люди пишуть:

"Я б хотів прихистити кішку, і мені не потрібні її гроші",

"Я готова всиновити її",

"Я теж колись розмірковувала над тим самим питанням. Я не знаю нікого, кому я могла б довірити свою кішку, тому найкращий спосіб – дати гроші усиновлювачу, тому що я не хочу, щоб моя кішка була їхнім тягарем".

Цікаво! Згідно з китайським законодавством, громадяни мають право заповідати своє майно будь-кому – державі, установі чи приватній особі. Тож передача спадку за турботу про домашню тварину цілком законна.

Додамо, що щось подібне зробив Карл Лагерфельд. Після смерті легендарного дизайнера у 2019 році стало відомо, що його улюблена кішка Шупетт (Choupette) стала спадкоємицею частини його статків. Шупетт – бірманська кішка, яку Лагерфельд обожнював і часто називав своєю "музою". Вона мала персонального повара, охорону, літаки й навіть власні соціальні мережі.