Животное вызвало настоящий переполох среди людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Очевидцы происшествия рассказали, что животное внезапно появилось на главной улице города и стремительно двинулась в сторону перекрестка. Прохожие не на шутку испугались и пытались где-то спрятаться. Они забегали в магазины и кафе. Особенно сильно испугались дети.

Местная жительница Кари Кьорсвик Берге успела снять лося на видео. На обнародованных кадрах видно, как животное бежит прямо на нее, заставляя прятаться за стеклом витрины.

К счастью, лось не нанес вреда ни себе, ни людям. Власти оперативно отреагировали и сумели отследить и вернуть животное обратно в лес, откуда оно, вероятно, случайно забрело в город.

Интересно! Лоси довольно часто могут появляться в городах, особенно в тех регионах, где городские территории граничат с лесами или природными парками. Это явление не является редкостью в таких странах, как Норвегия, Швеция, Канада, США, а иногда случается и в Украине.

Видео с лосем моментально стало вирусным в соцсетях – ролик собрал более 12 миллионов просмотров и около 500 тысяч лайков.

Тем временем в Турции лев, по имени Зевс сбежал из зоопарка и напал на фермера, который спал во дворе. Фермера госпитализировали с травмами, а льва, к сожалению, застрелили.