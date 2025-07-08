Тварина викликала справжній переполох серед людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Очевидці події розповіли, що тварина раптово з'явилася на головній вулиці міста й стрімко рушила в бік перехрестя. Перехожі не на жарт злякалися і намагалися десь сховатися. Вони забігали у магазини та кав'ярні. Особливо сильно злякалися діти.

Місцева жителька Карі Кьорсвік Берге встигла зняти лося на відео. На оприлюднених кадрах видно, як тварина біжить просто на неї, змушуючи ховатися за склом вітрини.

На щастя, лось не завдав шкоди ні собі, ні людям. Влада оперативно відреагувала та зуміла відстежити й повернути тварину назад до лісу, звідки вона, ймовірно, випадково забрела до міста.

Цікаво! Лосі доволі часто можуть з'являтися у містах, особливо в тих регіонах, де міські території межують із лісами чи природними парками. Це явище не є рідкістю в таких країнах, як Норвегія, Швеція, Канада, США, а іноді трапляється і в Україні.

Відео з лосем моментально стало вірусним у соцмережах – ролик зібрав понад 12 мільйонів переглядів і близько 500 тисяч лайків.

Тим часом у Туреччині лев, на ім'я Зевс утік із зоопарку і напав на фермера, що спав на подвір'ї. Фермера госпіталізували з травмами, а лева, на жаль, застрелили.