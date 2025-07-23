Кумедний інцидент стався у Таїланді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Центру для захисту і догляду за слонами Tusker Shelter.

Читайте також "Перший кіт": улюбленець президента Індонезії отримав право на охорону та державні послуги

Що намагалося зробити слоненя?

Доглядачі центру зафільмували епічні кадри і поділилися ними у мережі. На відео видно, як тварина підходить до розкладного стільця, трохи "вагається", а після цього намагається сісти задніми ногами – майже як людина.

Втім, конструкція явно не була розрахована на кількасоткілограмову вагу. Тож через кілька секунд стілець не витримав і впав разом зі слоненям.

Реакція тварини – найефектніша частина відео. Слоненя вирішило "розібратися" зі стільчиком, а потім безуспішно намагалося розкласти його й спробувати знову.

"Просто хоче спокійно сісти, але стілець цього не розуміє. Маленьке бажання спокою – і вагання зі стільцем", – так описали цю ситуацію у Tusker Shelter.

Слоненя вперто намагається всістись на пластиковий стілець: дивіться відео

Відео зі слоненям збирає сотні тисяч переглядів у мережі. У коментарях люди радять пошукати йому більший стілець і називають "дуже милою твариною".



Раніше ми писали про американське місто, яке потерпає від ховрахів. Влада поки що не може справитися з проблемою – тварини загрожують нормальному життю мешканців.