Про унікальні здібності киці розповіла її власниця Вікторія Ільків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Української правди.

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Що відомо про пухнасту зірку?

За її словами, улюблениця живе в родині вже понад 3 роки. Її взяли з притулку, де вона опинилася після смерті попередньої господарки. Відтоді кішка стала повноправним членом сім'ї та вразила всіх своїм розумом і чуйністю.

Ми жодного разу не привчали її спеціально ходити в укриття. Просто кілька разів брали із собою – і вона сама все запам'ятала,

– розповіла Вікторія.

Кожного разу, коли лунає повітряна тривога, киця не панікує – вона уважно спостерігає за господарями та, щойно ті беруть речі, біжить до укриття. Знає, на якому поверсі зупинитися, не плутає поверхи, навіть якщо в ліфті ще хтось їде. А після відбою – впевнено веде родину назад.

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А що ж відбувається в укритті?

В укритті киця поводиться спокійно, хоча під час тривоги не їсть. Щойно повертається додому – одразу прямує до миски. Власники жартують, що це вже "традиція – заїсти стрес", тож балують її улюбленими ласощами:

креветками,

нагетсами,

чипсами Pringles.

Ця історія – ще одне нагадування про силу зв'язку між людьми та тваринами, а також про те, як навіть найменші члени родини можуть бути опорою в складні часи.

На жаль, у ніч на 24 липня російська армія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед", а також ракетами. Серед міст, які опинилися під ударом, була Одеса.