Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо прямувати в укриття жителів регіонів, де оголосили небезпеку, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.
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Куди летять ворожі дрони?
Чернігівська область – загроза ударних БпЛА! БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс – південно-західний.
Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!
БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс – південно-західний.