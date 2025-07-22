Про це у вівторок, 22 липня, повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ, передає 24 Канал. За окремими даними, дрон також може нести бойову частину до 15 кілограмів.

Дивіться також На фронті з'явились "ухилянти": в ЗСУ розповіли, як збивають модернізовані дрони росіян

Що відомо про новий дрон?

Безпілотник має фюзеляж типу дельта-крило, що подібний до "Шахеда" і "Герань-2", однак значно менший. Усі складники та блоки – китайського походження.

Цікаво, що майже половина з них (польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто) від китайської компанії CUAV Technology. Вона спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БпЛА.

До слова, у жовтні 2022 року компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та Росії з метою недопущення її використання у військових цілях. Проте у 2023 році країна-агресорка презентувала дрон вертикального зльоту нібито власної розробки, який виявився доступним на Aliexpress виробом CUAV Technology.

Компоненти китайського походження в дроні / Скриншот 24 Каналу

Окрім продукції CUAV, в таких безпілотниках використано двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power.

Зверніть увагу! Детальніша інформація доступна на порталі War&Sanction за посиланням.

Також БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля RFD900x компанії RFDesign для передачі даних на великій відстані – до 40 кілометрів у прямій видимості залежно від антени. Пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або іншого дрона, розширюючи розвідувальні спроможності.

Нагадаємо, нещодавно в Росії показали виробництво "Шахедів" та їх запуск із пікапів. За словами військового експерта Ігоря Романенка, ворог шукає можливості підіймати ударні БпЛА на більшу висоту – від 1,5 до 4 кілометрів, через що ефективність українських мобільних груп ППО знижується.