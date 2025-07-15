Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

До теми Україна знову під атакою "Шахедів": для яких регіонів є загроза

Що відомо про збитий "ювілейний" дрон типу "Шахед"?

Журналісти зазначили, що отримали від власних джерел фото уламка збитого "ювілейного" російського дрона типу "Шахед". На ньому, окрім серійного номера, можливо звернути увагу й на додаткове маркування "С3ВК".

Це додатковий напис слугує для позначки системи супутникової навігації. У цьому конкретному випадку – у збитому "Шахеді" була встановлена 12-канальна "Комета-М", яка наразі є найбільш завадозахищеним російським рішенням,

– мовиться у матеріалі.



Збитий 30-тисячна "ювілейна" "Герань-2" в Україні / Фото Defense Express

Журналісти нагадали, які були попередні номери російських "Шахедів". Найбільш масовим є номери типу "Ы", які виробляють в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Там же виробляють дрони з індексом, що починається з літер "Ъ" та "Э".

Водночас ще існували номери, що починалися на "К", "КБ", "КЦ". Їх виробляли на заводі "Купол" в Іжевську, який нещодавно ефективно уразили українські далекобійні дрони.

Як ворог збільшив виробництво своїх ударних дронів?

У виданні зауважили, що "Шахеди" з індексом "Ы" ворог почав використовувати з липня 2023 року. У лютому 2024 року були зафіксовані номери з цим індексом понад 2 600. А попередній відомий номер з точною прив'язкою до дати, у 20-х числах грудня 2024 року, – "Ы11934".



"Герань-2" з маркуванням "Ы002" у липні 2023 року / Фото Defense Express

Тобто за перші півріччя, 2023 року було загалом вироблено близько 2,5 тисячі у серії "Ы", за весь 2024 рік до 10 тисяч, а за 7 місяців 2025 року – 18 тисяч. Тобто мовиться про дійсно стрімке збільшення виробництва "Шахедів" і це, знову ж лише про один вид з маркуванням "Ы",

– мовиться у матеріалі.

Зрештою журналісти зауважують, що побудова будь-яких залежностей та прогнозування продовження аналогічних темпів зростання виробництва цих дронів можуть бути хибними. Адже річ у тім, що будь-яке виробництво рано чи пізно, але виходить на так зване "плато" та впирається у "стелю".

Воно може бути обмеженим не можливостями фінального збирання самої кінцевої продукції, а наявністю відповідної кількості компонентів. Наприклад, завадозахищених антен супутникової навігації або бойових частин. Також це питання витрати ресурсів.

Згідно зі зламом документації "Алабуги" щодо виробництва "Шахедів", планова ціна одного "Шахеда" за масового виробництва на рівні 2023 року становила 193 тисячі доларів США.

Актуальна вартість одного "Шахеда" у РФ, точніше "Герань-2", наразі невідома. З одного боку, РФ почала встановлювати дорожчі системи супутникової навігації, з іншого – почала економити на компонентах, наприклад, з осені 2024 року двигуни – без стартера,

– пише Defense Express.



Спрощений двигун типу MD550 для Shahed-136 / Фото Defense Express

Якщо залишити орієнтовну цифру у 200 тисяч доларів за один "Шахед", то щомісячне виробництво на рівні 3 000 одиниць обходиться Росії у 0,6 мільярда доларів, або 7,2 мільярда на рік.

Утім, якщо рахувати, виходячи з умовних, але все частіше згадуваних 1 000 "Шахедів" на добу, то йдеться вже про близько 73 мільярдів доларів щороку. Це приблизно половина усього бюджету Росії на війну або близько 20% загального річного бюджету країни.