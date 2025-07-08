Відповідний супутниковий знімок опублікував телеграм-канал Exilenova+, передає 24 Канал. Уражено виробничі потужності та складські приміщення.
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Що відомо про удар
Завод "Купол" – це розташований в Удмуртській Республіці об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії, що перебуває під міжнародними санкціями.
У Генштабі ЗСУ підтвердили точні влучання у корпус №1 на майданчику №1 та пожежу. Натомість російські ЗМІ писали про ймовірне пошкодження 4 цехів виробництва БпЛА.
Супутниковий знімок "Купола" після атаки / Фото Exilenova+
Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури,
– зазначило джерело 24 Каналу в СБУ.
Нагадаємо, неспокійно 1 липня було також у Саратові, місто також атакували дрони. Місцевий аеропорт призупиняв роботу через тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.