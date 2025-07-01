Що відомо про неспокійну для окупантів ніч – вибухи, пожежі, збиті цілі та обмеження в аеропортах – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Наступ на Куп'янськ, стрімке просування Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Ювелірна робота" по росіянах у Донецьку

У понеділок, 30 червня, близько 22:00 російські телеграм-канали написали про потужні вибухи в Донецьку та області. Окупанти заявили про атаку на металургійний комбінат 4 ракетами Storm Shadow.

Ймовірно, під ударом також опинилася вузлова залізнична станція в Ясинуватій – населеному пункті, розташованому за 24 кілометри від Донецька. Окремі пабліки припускають приліт по штабу російської армії.

Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно,

– прокоментував керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Пожежі в Донецьку після атаки БпЛА: дивіться відео

Десятки прильотів у Луганську

Пізно ввечері 30 червня вибухи також прогриміли в Луганську. Окупаційна влада заявляла про роботу ППО щонайменше по 4 дронах.

Місцеві телеграм-канали повідомили про десятки прильотів і масштабні пожежі, зокрема на НПЗ.

Логістика росіян в тимчасово окупованому Луганську палає,

– зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Наслідки прильотів у Луганську: дивіться відео

Ракетна небезпека в російському тилу

Увечері 30 червня через можливе застосування ракет одразу в кількох регіонах країни-агресорки оголосили про небезпеку. Людей закликали залишатися вдома, уникати скупчень та уважно стежити за офіційними джерелами інформації.

Тривога дісталася й міст, що розташовані за понад 600 кілометрів від лінії зіткнення. Зокрема, Ахтубінська в Астраханській області, де ввели "червоний" режим, а в аеропорту "Астрахань" – тимчасові обмеження на польоти.

До слова, неподалік Ахтубінська розташований полігон "Капустін Яр", із якого Росія запускала "Орешник".

БпЛА атакували Саратов та Іжевськ

Уранці вівторка, 1 липня, неспокійно було в Саратові – місто атакували дрони. Перші два вибухи пролунали близько 04:50, згодом – іще серія.

Окрім того, під ударом опинилося підприємство в Іжевську, куди також долетіли невідомі БпЛА. Ймовірно, йдеться про електромеханічний завод "Купол".

Приліт БпЛА в Іжевську: дивіться відео

Це один з головних виробників ЗРК "Тор" та ударних БпЛА "Гарпія-А1" для армії Росії,

– розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Місцеві аеропорти призупиняли роботу – там запроваджували тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден.

Як відзвітували в міноборони Росії

Російське військове відомство заявило, що в ніч на 1 липня над територією країни та анексованим Кримом нібито збили 60 українських безпілотників.

Зокрема, 16 – над Ростовською областю, 4 – над Саратовською, і по 1 – над Воронезькою та Орловською областями. Обмеження на роботу аеропортів уводили в Саратові, Ульяновську, Казані та Нижньокамську.