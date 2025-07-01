Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку на Саратов

Вранці 1 липня від жителів Саратова почали масово надходити повідомлення про вибухи та тривогу в Саратові.

В Саратові оголошено повітряну тривогу: дивіться відео

Зауважимо, що раніше в Росавіації повідомили, що аеропорт Саратова призупинив роботу. Там було запроваджено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Крім того, місцевий губернатор Роман Бусаргін попередив населення, що від Міноборони Росії надійшла інформація про загрозу БпЛА.

Локально в місцях можливої загрози працюють системи оповіщення. Всі екстрені служби приведені в повну готовність,

– заявив Бусаргін.

За повідомленнями місцевих, в різних районах міста вже мінімум три рази вмикалася тривожна сирена. В місті пролунало кілька вибухів, перші два – близько 04:50, після цього ще серія.

Нібито момент знищення БпЛА на підльоті до Саратова: дивіться відео

Водночас росЗМІ повідомляють, що наразі нібито не надходила інформація про руйнування або постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч на 30 червня щонайменше 6 вибухів пролунало у районі залізничної станції "Льгов-2" у Курській області Росії. Під ударом, ймовірно, були військові склади окупантів.