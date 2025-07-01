Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку на Іжевськ

Жителі Іжевська повідомляють про атаку БпЛА на місто. Згодом це підтвердила також місцева влада, під ударом опинилося одне з підприємств в місті.

Дрони атакували підприємство в Іжевську: дивіться відео

Всі оперативні служби виїхали на місце. Додаткову інформацію повідомлятиму в міру надходження,

– написав глава Удмуртської Республіки Олександр Бречалов.

Крім того, раніше Росавіація вводила тимчасові обмеження на прийом та відправку літаків в аеропорту Іжевська.

Нагадаємо, вранці 1 липня дрони також атакували російський Саратов. Місцеві розповіли, що в різних районах міста щонайменше три рази вмикали тривожну сирену. Крім того, в місті пролунала серія вибухів, в місцевому аеропорту також вводили тимчасові обмеження на прийом та відправку літаків.