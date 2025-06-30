Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Там уже назвали ймовірну причину інциденту.

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Що відомо про пожежу в Москві

За попередньою інформацією, на вулиці Плеханова російської столиці стався вибух дизельного котла опалення, що перебував у контейнері. Вогонь перекинувся на будівлю готелю "Перово Плаза".

Момент вибуху в Москві 30 червня: дивіться відео

Незабаром екстрені служби змогли ліквідувати відкрите горіння площею 15 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

Пожежа в готелі "Перово Плаза": дивіться відео

Нагадаємо, у Росії знову вирують лісові пожежі – найбільше від них потерпає Забайкалля. Саме через загоряння трави, за версією влади, на території військової частини у Великій Турі розпочалася детонація боєприпасів. "Російські чиновники явно не мають мотивації боротися з пожежами, адже головне, чого від них вимагає Кремль – витрачати більшість фінансових та організаційних ресурсів на війну проти України", – підкреслюють в ЦПД.