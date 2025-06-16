Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Global Time. На місці події тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків аварії.

Дивіться також У Тегерані масово вибухнули труби: стічні води затоплюють вулиці міста, – апокаліптичні кадри

Що відомо про вибух

До місця інциденту одразу вирушили групи реагування – пожежники, поліція та медики. За попередньою інформацією, 9 людей госпіталізували з незначними травмами, ще 2 – зникли безвісти.

Над місцем вибуху здійнявся густий дим: дивіться відео

Наразі відповідні служби уточнюють деталі, з'ясовують точну кількість жертв та причини аварії. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

За даними Tianyancha, підприємство з виробництва феєрверків було засноване у 2017 році. Воно працювало в секторі виробництва хімічної сировини та продуктів, спеціалізуючись на вибухових речовинах, детонаторах і феєрверках.

Вибух на підприємстві в Китаї: дивіться відео

Нагадаємо, 15 червня в індійському штаті Махараштра обвалився міст через річку в популярному туристичному місці. Загинуло 2 людини, ще 32 – поранені.