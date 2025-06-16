Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Time. На месте происшествия продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий аварии.

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Что известно о взрыве

К месту инцидента сразу отправились группы реагирования – пожарные, полиция и медики. По предварительной информации, 9 человек были госпитализированы с незначительными травмами, еще 2 – пропали без вести.

Над местом взрыва поднялся густой дым: смотрите видео

Сейчас соответствующие службы уточняют детали, выясняют точное количество жертв и причины аварии. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным Tianyancha, предприятие по производству фейерверков было основано в 2017 году. Оно работало в секторе производства химического сырья и продуктов, специализируясь на взрывчатых веществах, детонаторах и фейерверках.

Взрыв на предприятии в Китае: смотрите видео

Напомним, 15 июня в индийском штате Махараштра 15 июня в индийском штате Махараштра обвалился мост через реку в популярном туристическом месте. Погибло 2 человека, еще 32 – ранены.