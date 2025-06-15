Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об обвале моста в Индии

Министр индийского штата рассказал, что железный мост через реку обвалился в популярном туристическом месте в западном штате Махараштра.

По меньшей мере шесть человек удалось спасти, они госпитализированы в критическом состоянии,

– рассказал он.

В The Times of India заявили, что нескольких человек смыло водой в реке.

Обвал моста в Индии: смотрите видео IndiaToday

На данный момент известно о по меньшей мере 2 погибших и 32 раненых в результате инцидента. Мост обвалился в районе Кундамала округа Пуне, который в последние дни пострадал от интенсивных дождей. Они значительно подняли уровень воды в реке. В то же время во время обвала дождя не было.

Известно, что поисково-спасательные работы проводят подразделения Национальных сил реагирования на катастрофы (NDRF) и другие спасательные службы.