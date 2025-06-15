Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про обвал мосту в Індії

Міністр індійського штату розповів, що залізний міст через річку обвалився у популярному туристичному місці в західному штаті Махараштра.

Щонайменше шістьох людей вдалося врятувати, вони госпіталізовані у критичному стані,

– розповів він.

У The Times of India заявили, що кількох людей змило водою в річці.

Обвал мосту в Індії: дивіться відео IndiaToday

Наразі відомо про щонайменше 2 загиблих і 32 поранених унаслідок інциденту. Міст обвалився в районі Кундамала округу Пуне, який останніми днями постраждав від інтенсивних дощів. Вони значно підняли рівень води в річці. Водночас під час обвалу дощу не було.

Відомо, що пошуково-рятувальні роботи проводять підрозділи Національних сил реагування на катастрофи (NDRF) та інші рятувальні служби.