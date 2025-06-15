В Тегеране прогремела серия взрывов днем 15 июня, в частности в западной части города и возле аэропорта Мехрабад. Впервые с эскалации конфликта иранская ПВО работала в светлое время суток, передает 24 Канал.

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Что известно

Отмечается, что израильские удары повредили трубу вблизи площади Таджриш в Тегеране, в результате чего сточные воды затопили улицы.

Прорыв трубы возле площади Таджриш: смотрите видео

Местные жители утверждают, что диверсанты, работающие на Израиль, уничтожили один из крупнейших водопроводов города, и кампания диверсий против критической инфраструктуры только начинается.

Тегеран затопило сточными водами: смотрите видео

Потоп в Тегеране: смотрите видео

Кроме этого за последние часы в городе было взорвано два десятка автомобилей – вероятно, точечные ликвидации тех или иных иранских чиновников или ученых.