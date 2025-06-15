Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ynet.

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В Тегеране снова слышны взрывы

Местные жители заявляют об атаке на Тегеран днем 15 июня. В частности, взрывы слышны в западной части города, а также рядом с аэропортом Мехрабад и возле отеля Espinas Palace.

Обстрел Тегерана: смотрите видео свидетелей

В ЦАХАЛ рассказали об ударах по Ирану, передают журналисты Sky News. Представитель армии обороны Израиля Авихай Адраи заявил, что около 50 истребителей осуществили удары по инфраструктуре и объектам, связанных с ядерной программой Ирана.

Адраи заверил, что:

атаковано более 170 целей и более 720 объектов военной инфраструктуры;

истребители летали над Тегераном ночью;

Израильские силы "наносят удар в самое сердце ядерной программы".

Обстрел иранского города днем 15 июня: смотрите видео

У Mehr подчеркнули, что в Тегеране работали силы ПВО. В городе прогремели по меньшей мере 2 взрыва. Один был слышен на площади Валисра, а также снаряд, вероятно, упал в районе улицы Талегани, пишут местные СМИ.

В иранском агентстве Tansim поделились видео снятое после атаки израильских самолетов.

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К слову, местные СМИ отметили, что израильский удар предварительно, уничтожил иранский завод по производству беспилотников в Исфагане. Речь, вероятно, о предприятии, производившем ударные дроны-камикадзе типа "Шахед".