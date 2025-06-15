Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно об ударе по заводу "Шахедов" в Иране

СМИ пишут, что израильский авиаудар, предварительно, уничтожил иранский завод по производству беспилотников в Исфахане. Вероятно, говорится о предприятии, производившем ударные дроны-камикадзе типа "Шахед".



Вероятные последствия атаки по заводу в иранском Исфахане 15 июня / Фото из социальных сетей

В сети также распространяют видео с моментом удара по заводу. На кадрах можно увидеть, как произошел сильный взрыв, после чего в небо поднялось много дыма и строительного мусора.

Момент взрыва в Исфахане: смотрите видео

Интересно, что 15 июня неизвестные беспилотники также атаковали завод, причастен к производству "Шахедов", в российской Елабуге. На месте удара фиксируют задымление.

К слову, ранее Армия обороны Израиля подтверждала, что нанесла удар по ядерному объекту вблизи города Исфаган в Иране, где происходил процесс реконверсии обогащенного урана. ЦАХАЛ ликвидировал объект по производству металлического урана, инфраструктуру для реконверсии, лаборатории и дополнительную инфраструктуру.