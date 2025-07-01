Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно об атаке на Ижевск
Жители Ижевска сообщают об атаке БпЛА на город. Впоследствии это подтвердили также местные власти, под ударом оказалось одно из предприятий в городе.
Дроны атаковали предприятие в Ижевске: смотрите видео
Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления,
– написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Кроме того, ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Ижевска.
Напомним, утром 1 июля утром дроны также атаковали российский Саратов. Местные рассказали, что в разных районах города по меньшей мере три раза включали тревожную сирену. Кроме того, в городе прозвучала серия взрывов, в местном аэропорту также вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов.