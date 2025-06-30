Тривожна ніч для російських загарбників розпочалася з оголошення ракетної небезпеки у Криму. Пізніше стало відомо, що не лише півострів, але й інші окуповані ворогом території перебувають під потужним обстрілом ЗСУ, передає 24 Канал.

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"Бавовна" у Донецьку

Близько 22:00 російські телеграм-канали написали про потужні вибухи у Донецьку та області. Окупанти кажуть, що у Донецьку був атакований металургійний комбінат. По ньому прилетіли 4 ракети Storm Shadow.

Зазначається також, що під ударом опинилася вузлова залізнична станція в Ясинуватій – населеному пункті, розташованому за 24 кілометри від Донецька.

"Полум'яні привіти" окупантам на Донеччині / Фото соцмережі