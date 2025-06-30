Близько 21:00 телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що у військових частинах Севастополя звучить сигнал тривоги. У Красноперекопському районі пролунав вибух, а Керченський міст перекритий для руху, передає 24 Канал.

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Україна атакує окупантів в Криму і не тільки

Пізніше у мережі почали з'являтися повідомлення про проліт ракет над Херсонською областю у бік півострова.

Російські пропагандисти заявили, що близько 9 українських винищувачів атакують Крим ракетами Storm Shadow.

Моніторингові пабліки пишуть, що ракети Storm Shadow пролетіли над північчю Криму і потім рушили у бік Ростовської області Росії.