Соответствующий спутниковый снимок опубликовал телеграмм-канал Exilenova+, передает 24 Канал. Поражены производственные мощности и складские помещения.

Смотрите также Удар по заводу "Купол" в Ижевске стал болезненным для России сразу по нескольким причинам

Что известно об ударе

Завод "Купол" – это расположенный в Удмуртской Республике объект военно-промышленного комплекса России, находящийся под международными санкциями.

В Генштабе ВСУ подтвердили точные попадания в корпус №1 на площадке №1 и пожар. В то же время российские СМИ писали о вероятном повреждении 4 цехов производства БпЛА.

Спутниковый снимок "Купола" после атаки / Фото Exilenova+

Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры,

– отметил источник 24 Канала в СБУ.

Напомним, неспокойно 1 июля было также в Саратове, город также атаковали дроны. Местный аэропорт приостанавливал работу из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.