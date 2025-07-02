Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он объяснил, что важным в этой операции является дальность – завод расположен в 1300 километрах вглубь России. Удар был нанесен средь бела дня, вероятно из-за того, что цель очень далека, и беспилотник должен был преодолеть более 1300 километров.

Смотрите также На российском заводе "Купол" повреждены 4 цеха по производству БпЛА после атаки СБУ, – росСМИ

ПВО России не смогло отразить атаку

Он объяснил, что беспилотники часто не летают по прямой и движутся с относительно небольшой скоростью. Из-за этого они не успевают действовать в темное время суток, хотя именно темное время является наиболее приемлемым для атаки, учитывая противовоздушную оборону и огневые группы противника. Кроме того, ПВО России не справилось со своими задачами.

В случае, если удастся остановить производство на этом заводе или существенно его уменьшить, Россия потеряет значительное количество важных боеприпасов и систем. Ракеты "Тор" играют большое значение во всем, что касается борьбы с украинскими беспилотниками и украинскими ракетами,

– сказал Давид Шарп.

Он добавил, что эти ракеты прикрывают позиции на линии фронта и объекты в тылу – как ближние, так и дальние. В частности, теоретически они могли бы эффективно противодействовать угрозам беспилотников, которые атаковали именно место их производства.

Такие атаки отвлекают ресурсы россиян

Впрочем, попадание произошло, погибли сотрудники предприятия. Материальный ущерб и степень повреждений пока неизвестны. Однако даже если не удалось полностью остановить производство, такого рода удары имеют значение – в частности психологическое воздействие на работников.

Это своего рода декларация, которая говорит российским властям, что мы можем дотянуться до ваших важных объектов на всей глубине территории, будем это повторять и наращивать усилия. Конечно, это отвлекает ресурсы россиян, ведь они вынуждены активнее защищать такие объекты,

– сказал Шарп.

Он добавил, что чтобы уничтожать такие производства, действия должны носить системный характер. Нужно стремиться разрабатывать такое оружие, которое при попадании будет приводить к остановке производства.