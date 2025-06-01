Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Работа предприятия остановлена.

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Какие последствия атаки по Ижевску

Удар по объекту военно-промышленного комплекса, производящему системы ПВО малой дальности, подтвердил Генштаб ВСУ. По данным россиян, это уже вторая атака беспилотников на завод "Купол" от начала полномасштабной войны после ноября 2024 года.

По меньшей мере 2 дрона с разницей в 5 минут добрались до предприятия – один влетел в окно цеха №106, а второй ударил в крышу цеха №110 и взорвался. Начался пожар, на площади 1 300 квадратных метров обвалилась кровля.

Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем, и где выпускают готовые БпЛА,

– говорится в сообщении.

Производственная площадка отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в 3 смены, но после атаки работу предприятия приостановили. Погибли 3 сотрудника, еще 45 человек пострадали, из них 35 – госпитализированы.

Напомним, утром 1 июля неспокойно было также в Саратове – город атаковали БпЛА, там прозвучали взрывы.