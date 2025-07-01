Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также "Купол", где собирают "Шахеды", атаковали дроны "Лютый": для этого они претерпели некоторые изменения

Дроны атаковали завод "Купол" и НПЗ

Завод "Купол" – это объект военно-промышленного комплекса России, расположенный в Удмуртской Республике. Он специализируется в производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Пока результаты поражения еще уточняются.

Военные подчеркнули, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

1 июля подразделения ГУР Минобороны, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, также нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области России. Известно, что оккупанты используют мощности этого НПЗ для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений.

По данным Генштаба ВСУ, было подтверждено попадание по территории объекта, в том числе повреждены технологические установки. На месте удара также возник пожар.