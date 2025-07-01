В России беспилотники типа Shahed также изготавливают в экономической зоне "Алабуга", которую также ранее уже атаковали украинские БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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На заводе массово собирают БпЛА типа "Шахед"

В Defense Express отметили важность атаки на "Купол".

Эта атака очень важна тем, что "Ижевский электромеханический завод "Купол" хоть и значится производителем зенитного ракетного комплекса "Тор", но сейчас имеет другой масштабный заказ – выпуск дронов типа "Шахед". На этом заводе массово идет их сборка под собственным названием "Гарпия-А1". Они имеют серийные номера, начинающиеся с букв "К", "КБ" и "КЦ",

– рассказали там.

Как оказалось, "Гарпия" – полная визуальная копия Shahed-136.

Она отличается частью комплектующих и методом сборки не только от иранского оригинала, но и от "Герань-2", которую собирают на "Алабуге".

"В частности уровень локализации и использования российских комплектующих в "Гарпия-А1" выше, как и культура сборки", – объяснили в Defense Express.

Украинские БпЛА для атаки пришлось изменить

В Defense Express также обратили внимание на еще одной детали этого обстрела.

На видео с места происшествия видно, что украинские БпЛА "Лютый", которые осуществляли атаку, претерпели некоторые изменения – у них нет шасси.

Именно самолетный взлет был единственным известным средством пуска этих беспилотников.

С одной стороны, это позволяло их запускать без дополнительного оснащения, катапульты или ускорителя. Это, как отмечают в издании, об упрощении инфраструктуры и удешевлении.

"С другой – требовало довольно неординарной организации запуска с сопровождением дрона во время взлета. Очевидно, для управления оператором с помощью радиоуправления разбегом, отрывом и набором высоты дрона", – добавили там.

Также шасси для "Лютого" означает большее аэродинамическое сопротивление, а следовательно, меньшую дальность полета и большую заметность на РЛС.

Чтобы отказаться от шасси, нужно было пересмотреть конструкцию БпЛА и его сброс сразу после взлета. Как вариант, также можно было осуществлять запуск с крыши автомобиля.

В любом случае, именно в таком виде эти украинские дроны смогли атаковать российский завод.

Замечается, что предупреждение об опасности в Ижевске было объявлено всего за полчаса. Поэтому можно сделать вывод, что атака стала большим сюрпризом для россиян.